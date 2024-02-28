Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 - Galatasaray Olağanüstü Divan Toplantısı - GS TV

17:30 - Trabzonspor vs Başakşehir - Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final - A Spor

18:00 - Qabala vs Karabağ - Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport

18:00 - Bayern Münih vs Feyenoord - UEFA Gençlik Ligi - UEFA.tv

18:00 - Panetolikos vs Olimpiakos - Yunanistan Süper Ligi - S Sport PlusExxen

20:00 - Sassuolo vs Napoli - İtalya Serie A - S Sport PlusCBC SportS Sport 2

20:00 - Real Madrid vs Leipzig - UEFA Gençlik Ligi - UEFA.tv

20:00 - AEK vs Giannina - Yunanistan Süper Ligi - S Sport PlusExxen

20:45 - Beşiktaş vs Konyaspor - Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final - A Spor

22:00 - Panathinaikos vs Aris - Yunanistan Süper Ligi - S Sport PlusTV 8 BuçukExxen

22:30 - Chelsea vs Leeds United - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 2

22:45 - Inter vs Atalanta - İtalya Serie A - S Sport PlusCBC SportS Sport 2

22:45 - Nottingham Forest vs Manchester Utd - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 3

22:45 - Wolverhampton vs Brighton - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 4

23:00 - Livingston vs Motherwell - İskoçya Premier Lig - S Sport Plus

23:00 - Liverpool vs Southampton - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 1

23:00 - Quevilly Rouen vs Valenciennes - Fransa Kupası - Bein Sports 4beIN Sports Tod TV