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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 28 Şubat tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Şubat Çarşamba 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Şubat 2024 Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 - Galatasaray Olağanüstü Divan Toplantısı - GS TV

17:30 - Trabzonspor vs Başakşehir - Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final - A Spor

18:00 - Qabala vs Karabağ - Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport

18:00 - Bayern Münih vs Feyenoord - UEFA Gençlik Ligi - UEFA.tv

18:00 - Panetolikos vs Olimpiakos - Yunanistan Süper Ligi - S Sport PlusExxen

20:00 - Sassuolo vs Napoli - İtalya Serie A - S Sport PlusCBC SportS Sport 2

20:00 - Real Madrid vs Leipzig - UEFA Gençlik Ligi - UEFA.tv

20:00 - AEK vs Giannina - Yunanistan Süper Ligi - S Sport PlusExxen

20:45 - Beşiktaş vs Konyaspor - Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final - A Spor

22:00 - Panathinaikos vs Aris - Yunanistan Süper Ligi - S Sport PlusTV 8 BuçukExxen

22:30 - Chelsea vs Leeds United - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 2

22:45 - Inter vs Atalanta - İtalya Serie A - S Sport PlusCBC SportS Sport 2

22:45 - Nottingham Forest vs Manchester Utd - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 3

22:45 - Wolverhampton vs Brighton - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 4

23:00 - Livingston vs Motherwell - İskoçya Premier Lig - S Sport Plus

23:00 - Liverpool vs Southampton - İngiltere FA Cup - Tivibu Spor 1

23:00 - Quevilly Rouen vs Valenciennes - Fransa Kupası - Bein Sports 4beIN Sports Tod TV

Emir Ceran
Emir Ceran
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