Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Ocak Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,17 Ocak tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Ocak 2023 Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası (Ziraat Türkiye Kupası - ZTK) maçları:

13:00 - Antalyaspor vs Pendikspor (Yayın Yok)

13:00 - Başakşehir vs Boluspor (A Spor)

15:00 - Gaziantep FK vs Bodrumspor (A Spor)

17:00 - Alanyaspor vs Samsunspor (A Spor)

19:00 - Adana Demirspor vs 24 Erzincanspor (A Spor)

21:00 - Fenerbahçe vs Adanaspor (A Spor)