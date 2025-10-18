Haberler

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
18 Ekim akşamı, futbolseverler unutulmaz maçlarla dolu bir geceye tanıklık edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında takımlar, hem prestij hem de puanlar için büyük bir çekişme içinde olacak. Sahadaki mücadele, heyecanı doruklara taşıyarak taraftarları ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 18 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

18 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar futbolseverleri bekliyor. Grup aşamasında kaderi belirleyecek önemli karşılaşmalarda takımlar, turlara kalabilmek için büyük bir mücadele verecek. Yüksek tempolu ve çekişmeli maçlar, heyecan dolu anlar yaşatırken, öne çıkan performanslar ve detaylı analizler haberimizin devamında sizlerle.

CANLI YAYINLAR

  • 13:30 - Vanspor - Pendikspor - TRT Spor / BeIN MAX1
  • 14:30 - Konyaspor - Kocaelispor - BeIN Sports 2
  • 16:00 - Adana Demirspor - Sakaryaspor - TRT Spor / BeIN MAX1
  • 17:00 - Çaykur Rizespor - Trabzonspor - BeIN Sports 1
  • 17:15 - Beşiktaş - Gençlerbirliği - BeIN Sports 2
  • 20:00 - Rams Başakşehir - Galatasaray - BeIN Sports 1
  • 19:00 - Hatayspor - Çorum FK - TRT Spor / BeIN MAX1
  • 13:30 - Manisa FK - Erzurumspor - BeIN MAX2
  • 14:00 - Karlsruhe - Kaiserslautern (Bundesliga 2) - S Sport Plus
  • 14:30 - Nottingham Forest - Chelsea - beIN Connect
  • 15:00 - Sevilla - Mallorca (La Liga) - S Sport / S Sport Plus
  • 15:00 - Dunkerque HB - Montpellier - BeIN Sports 4
  • 16:00 - Pisa - Verona (Serie A) - S Sport Plus
  • 16:00 - Lecce - Sassuolo (Serie A) - S Sport 2 / S Sport Plus

  • 16:30 - Wolfsburg - Stuttgart (Bundesliga) - S Sport Plus
  • 16:30 - Heidenheim - Werder Bremen (Bundesliga) - S Sport Plus
  • 16:30 - Köln - Augsburg (Bundesliga) - S Sport Plus
  • 16:30 - Mainz - Bayer Leverkusen (Bundesliga) - S Sport Plus
  • 16:30 - Leipzig - Hamburg (Bundesliga) - S Sport Plus
  • 17:00 - Manchester City - Everton - beIN Connect
  • 17:00 - Sunderland - Wolves - beIN Connect
  • 17:00 - Crystal Palace - Bournemouth - beIN Connect
  • 17:00 - Burnley - Leeds - beIN Connect
  • 17:00 - Brighton - Newcastle - beIN Connect
  • 17:15 - Barcelona - Girona (La Liga) - S Sport / S Sport Plus
  • 18:00 - Nice - Lyon - beIN Connect
  • 19:00 - Torino - Napoli (Serie A) - S Sport 2 / S Sport Plus
  • 19:30 - Villarreal - Real Betis (La Liga) - S Sport / S Sport Plus
  • 19:30 - Bayern Münih - Dortmund (Bundesliga) - S Sport Plus
  • 19:30 - Fulham - Arsenal - beIN Connect
  • 19:45 - PSV - G.A. Eagles (Eredivisie) - S Sport Plus
  • 20:00 - Angers - Monaco - BeIN Sports 2
  • 21:00 - St. Etienne - Le Mans - BeIN Sports 5
  • 21:45 - Roma - Inter (Serie A) - S Sport 2 / S Sport Plus
  • 22:00 - Atletico Madrid - Osasuna (La Liga) - S Sport / S Sport Plus
  • 22:00 - Marsilya - Le Havre - BeIN Sports 3
  • 22:00 - Ajax - AZ Alkmaar (Eredivisie) - S Sport Plus
