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BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

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TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var ve TV yayın akışı araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışları da merak ediliyor. 8 Aralık 2023 Cuma akşamı dizileri!

Bugün hangi diziler var ve 8 Aralık 2023 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Aralık 2023 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 8 Aralık 2023 Cuma akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 8 Aralık 2023 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Sandık Kokusu
  • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 Sandık Kokusu
  • 02:30 Ne Gemiler Yaktım
  • 05:30 Kızılcık Şerbeti

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

KANAL D

  • 06:00 Bir Derdim Var
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 Dilek Taşı
  • 03:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Güneşi Beklerken

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

FOX TV

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:15 Adım Farah
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Bambaşka Biri
  • 23:30 Orta Sayfa
  • 01:30 Adım Farah
  • 04:00 Kirli Sepeti
  • 06:00 Bay Yanlış

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

STAR TV

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını
  • 20:00 Yalı Çapkını
  • 00:30 Yerli Dizi Tekrar
  • 03:00 Kiralık Aşk
  • 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ateş Kuşları
  • 00:20 Altın Kafes
  • 03:20 Mutfak Bahane
  • 05:20 Hercai

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

TV8

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star
  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
  • 01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 05:00 Tuzak

TRT 1

  • 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:15 İncir Ağacı
  • 07:00 Elimi Bırakma
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:50 Diriliş Ertuğrul
  • 17:40 Lingo
  • 19:50 Ana Haber
  • 20:00 Sen Türkülerini Söyle
  • 00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 02:50 Diriliş Ertuğrul
  • 05:00 Seksenler
  • 06:20 Kapanış
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