TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var ve TV yayın akışı araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışları da merak ediliyor. 8 Aralık 2023 Cuma akşamı dizileri!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 8 ARALIK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 8 Aralık 2023 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Aralık 2023 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 8 Aralık 2023 Cuma akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 8 Aralık 2023 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:30 Ne Gemiler Yaktım

05:30 Kızılcık Şerbeti

KANAL D

06:00 Bir Derdim Var

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

03:00 Gelinim Mutfakta

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

04:00 Kirli Sepeti

06:00 Bay Yanlış

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Altın Kafes

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Hercai

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

TRT 1