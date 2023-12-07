TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (7 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe akşamı dizileri!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 7 ARALIK? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 7 Aralık 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 7 Aralık 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 7 Aralık 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:45 Sandık Kokusu

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Ne Gemiler Yaktım

KANAL D

06:00 Dilek Taşı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

00:15 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Venim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Adım Farah

02:30 Kirli Sepeti

04:45 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Altın Kafes

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Cennetin Gözyaşları

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1