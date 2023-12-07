BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 7 ARALIK? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (7 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe akşamı dizileri!
Bugün hangi diziler var ve 7 Aralık 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 7 Aralık 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 7 Aralık 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 7 Aralık 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Sandık Kokusu
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Ne Gemiler Yaktım
- 22:45 Sandık Kokusu
- 01:30 Kızılcık Şerbeti
- 04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 05:30 Ne Gemiler Yaktım
KANAL D
- 06:00 Dilek Taşı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bir Derdim Var
- 00:15 Yargı
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Venim
- 16:15 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:00 Adım Farah
- 02:30 Kirli Sepeti
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:20 Altın Kafes
- 03:50 Mutfak Bahane
- 05:50 Cennetin Gözyaşları
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:00 Tuzak
TRT 1
- 06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 06:10 İncir Ağacı
- 07:00 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:50 Diriliş Ertuğrul
- 17:40 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 02:20 Diriliş Ertuğrul
- 04:50 Son Toplayıcılar
- 05:10 Lingo
- 06:10 Kapanış