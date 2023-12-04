TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (4 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. Peki, TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 4 Aralık 2023 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 4 Aralık 2023 Pazartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 4 Aralık 2023 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:15 Ne Gemiler Yaktım

00:30 Ne Gemiler Yaktım

KANAL D

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Büyük Beyaz

21:45 Yarından Sonra

00:00 Büyük Beyaz

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Güneşi Beklerken

FOX TV

08.00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

10.30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.00 YASAK ELMA

13.30 EN HAMARAT BENİM

16.15 HUDUTSUZ SEVDA

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00 BURSA BÜLBÜLÜ

01.30 ŞAHANE HAYATIM

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz Yerli

18:15 Star Haber

19.00 Ömer

ATV

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Safir

00: 20 Kardeşlerim

TV8

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 nMüge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TRT 1