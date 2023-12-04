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BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (4 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. Peki, TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

Bugün hangi diziler var ve 4 Aralık 2023 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 4 Aralık 2023 Pazartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 4 Aralık 2023 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Kızılcık Şerbeti
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Ne Gemiler Yaktım
  • 22:15 Ne Gemiler Yaktım
  • 00:30 Ne Gemiler Yaktım

KANAL D

  • 06:00 Yargı
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Büyük Beyaz
  • 21:45 Yarından Sonra
  • 00:00 Büyük Beyaz
  • 02:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 Güneşi Beklerken

FOX TV

  • 08.00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
  • 10.30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
  • 12.00 YASAK ELMA
  • 13.30 EN HAMARAT BENİM
  • 16.15 HUDUTSUZ SEVDA
  • 19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
  • 20.00 BURSA BÜLBÜLÜ
  • 01.30 ŞAHANE HAYATIM

STAR TV

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz Yerli
  • 18:15 Star Haber
  • 19.00 Ömer

ATV

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 atv Gün Ortası
  • 14: 00 Mutfak Bahane
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 atv Ana Haber
  • 20: 00 Safir
  • 00: 20 Kardeşlerim

TV8

  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30 nMüge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm
  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TRT 1

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:35 Diriliş "Ertuğrul"
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
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