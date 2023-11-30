2023 halka arz olacak şirketler de geçen seneki halka arz edilen şirket sayısındaki artışla beraber yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün halka arz var mı? Sorusu bu nedenle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var?

Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var?

Halka arz 2023 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor. 2022 yılında şimdiye kadar 41 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene birçok şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var?

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

30 Kasım tarihinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilecek olan halka arzlar arasında Çates Elektrik Üretim A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yer almakta. Buna göre 30 Kasım tarihinde yeni halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar bu üç halka arza katılmak için son güne kadar talep oluşturabilmektedir. Talep toplama süreleri halka arzlara göre değişiklik gösterebilir.