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Bugün halka arz var mı? 28 Şubat bugün hangi halka arzlar var?

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2024 halka arz olacak şirketler de geçen seneki halka arz edilen şirket sayısındaki artışla beraber yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün halka arz var mı? Sorusu bu nedenle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 28 Şubat bugün hangi halka arzlar var?

Halka arz 2024 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor. 2022 yılında şimdiye kadar 41 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene birçok şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor. Peki, Bugün halka arz var mı? 28 Şubat bugün hangi halka arzlar var?

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

28 Şubat tarihinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilecek olan halka arzlar arasında Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve Artemis Halı A.Ş. yer almakta. Buna göre 28 Şubat tarihinde yeni halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar bu iki halka arza katılmak için son güne kadar talep oluşturabilmektedir. Talep toplama süreleri halka arzlara göre değişiklik gösterebilir.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz tarihi henüz belli olmadı. Mogan Enerji halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil ancak Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 28 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında talep toplaması öngörülmektedir.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ TL?

Taslak izahname bilgilerine göre Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fiyatı 11.33 TL. Lot sayısı ise 262 milyon 635 bin olarak belirlendi. Mogan Enerji halka arz büyüklüğü 2 milyar 975 milyon 654 bin 560 TL olacak. Hisseler, bireysele eşit yöntemiyle dağıtılacak.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Artemis Halı halka arz tarihi henüz belli olmadı. Artemis Halı halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil. Artemis Halı halka arz tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek ve Artemis Halı halka arz tarihi eklenecektir.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ TL?

Artemis Halı, sermaye artırımı sürecinde mevcut 50 milyon TL olan sermayesini 70 milyon TL'ye çıkarma kararı almıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bedelli artırım kapsamında, toplam değeri 20 milyon TL olan paylar halka arz edilecektir. Şirketin 1 TL nominal değerli payları, sabit bir fiyat olan 25,35 TL üzerinden yatırımcılara sunulacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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