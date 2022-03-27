Bugün deprem oldu mu? 27 Mart Bugün deprem mi olacak? SON DEPREMLER İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün deprem mi olacak? Bugün deprem oldu mu, son depremler listesi araştırılıyor. Az önce deprem nerede oldu? İstanbul'da deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM Mİ OLACAK?

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, El Serhendi Efendi'nin 1500'lü yıllarda yazdığı eserde İstanbul'da 27 Mart 2022 deprem olacağını tahmin ettiği öne sürüldü.

Yazıda adı geçen Celal Salik, Orhan Pamuk'un yazdığı Kara Kitap ve Masumiyet Müzesi'nde geçen bir karakter.

Habere göre, ilk olarak, El Serhendi'nin kehanetlerini yazdığı eserin, günümüze ulaşmadığı söyleniyor. Kayıp bir eserin bir pasajının bir anda ortaya çıkması şüphe uyandırıyor.

Ayrıca 1500'lü yıllarda yazdığı iddia edilen eserde modern isimler ve küresel ısınma, koalisyon gibi günümüzde kullanılan kelimelerin tercih edilmiş olması da bir diğer ipucu.

Kurgu metinlerdeki ifadeler bir gün gerçek olabilir, fakat bu hayali kehanetlerin gerçeği yansıttığı anlamına gelmez. Günün birinde İstanbul'da şiddetli bir deprem olacağını bilim insanları da söylüyor. Ancak depremin şiddeti ve zamanı bilinmiyor.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçmişteki ve beklenen depremleri değerlendirmişti. "Bir yerde meydana gelen depremin üstünden uzun zaman geçmişse orası deprem konusunda riskli hale gelir" dedi. Depremin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Görür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir yerde deprem olursa, çevresi de tehlikeye girer. Stres transferiyle orası daha da tehlikeli olur. 1999 depreminde yerbilimciler olarak bağırmaya başladık, 'İstanbul'a Marmara'ya dikkat, burası tehlike altına girdi' dedik. 99 depremi, enerjiyi Marmara'nın altına biriktirdi. Hatta normalde 250 senede birikmesi gereken enerjiyi 55 saniyede Marmara'nın altındaki kabuğa yükledi. Böylece artık orası tehlikeli hale geldi. O depremden sonra 30 sene içinde İstanbul'da deprem olma olasılığı yüzde 60 olarak hesaplandı. ben 2005 yılından beri Elazığ'da deprem olacak diye bas bas bağırdım, 15 sene sonra 2020'de oldu. Korkuyu durdurmak mümkün değil, İstanbul'da bir deprem olacak. İstanbul'da tarihe bakarsak sürekli depremler olmuş. İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz, artık deprem ne zaman olacak diye sormaya gerek yok. Korkmamanın tek yolu oturduğu evden endişe etmemek."

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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