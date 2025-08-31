Bu semtlerde ev sahipleri şokta, kiracılar için ise yeni zam dalgası yolda

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi metrekare değerlerinde bu yıl beklenmedik oranlarda artışlar yaşandı. İstanbul'un prestijli semtlerinde arsa ve arazi metrekare fiyatları 15 kata varan oranlarla hızla yükseldi. Bu sert artışın; konut piyasasında dengeleri sarsması, emlak vergileri ve kira fiyatlarında da ciddi zam dalgası yaratması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 KATA VARAN ARTIŞ

Şişli'nin gözde semti Teşvikiye'de metrekare fiyatları 52 bin 472 TL'den 300 bin TL'ye kadar çıkarak yaklaşık 6 kat, bazı bölgelerde ise 15 kata varan artışlar gözlendi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Maltepe gibi diğer prestijli ilçelerde de benzer şekilde ciddi fiyat sıçramaları yaşandı.

KİRACILARIN OMUZLARINA BİNEN YÜKÜ ARTIRACAK

Bu gelişme, hem emlak vergilerinde hem de kira fiyatlarında ciddi bir baskı yaratacak. Uzmanlar, bu ani artışların konut piyasasında dengeleri bozabileceği uyarısında bulunuyor. Emlak sektörü temsilcileri de böylesine yüksek artışların, konut piyasasının toparlanma sürecini olumsuz etkileyebileceğini ve vergi yükü ile artan kira fiyatlarının, alıcı ve kiracıların omuzlarına binen yükü artıracağı öngörüsünde bulunuyor.

İTİRAZ HAKKI VAR

Öte yandan, muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere itiraz edebileceğini hatırlatmakta fayda var. Takdir komisyonu kararlarına dava açma süresi 30 gün ile sınırlı. Bu yıl için son itiraz tarihi ise 7 Eylül 2025'te doluyor.

