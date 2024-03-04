Bu hafta halka arz var mı? 4 Mart bugün hangi halka arzlar var?

Halka arz 2024 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler araştırılırken bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı esmeye de devam ediyor. 2022 yılında şimdiye kadar 41 şirket halka arz edildi. Bunun yanı sıra bu sene birçok şirketin daha halka arz edilmesi bekleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak? Halka arz takvimi

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK?

Bu hafta yeni halka arz olmadığı gibi talep toplanan şirketlerin borsada işlem süreci başlıyor.

BUGÜN HANGİ ŞİRKET HALKA ARZ OLACAK?

Artemis Halı, 4 Mart günü Ana Pazar'da ARTMS kodu ile işlem görüyor.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.