Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI! 20 Mart Pazar Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Mart Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 | Leicester City - Brentford | İngiltere Premier Lig

17:00 | Newcastle - Crystal Palace | İngiltere Premier Lig (ERTELENDİ)

17:00 | Juventus - Salernitana | İtalya Serie A

17:00 | Empoli - Verona | İtalya Serie A

17:30 | Leipzig - E.Frankfurt | Almanya Bundesliga

18:15 | Cadiz - Villarreal | İspanya La Liga

18:15 | Celta Vigo - Real Betis | İspanya La Liga

18:45 | PSV - Fortuna Sittard | Hollanda Eredivisie

19:00 | Fenerbahçe - Konyaspor | Spor Toto Süper Lig

19:05 | Reims - Lyon | Fransa Ligue 1

19:30 | Wolfsburg - B.Leverkusen | Almanya Bundesliga

19:30 | Tottenham - West Ham | İngiltere Premier Lig

19:30 | Liverpool - Manchester Utd | İngiltere Premier Lig (ERTELENDİ)

20:00 | Roma - Lazio | İtalya Serie A

21:30 | Köln - B.Dortmund | Almanya Bundesliga

22:45 | Bologna - Atalanta | İtalya Serie A

22:45 | Marsilya - Nice | Fransa Ligue 1

23:00 | Real Madrid - Barcelona | İspanya La Liga

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