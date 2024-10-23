BRICS ülkeleri hangileri? BRICS'e üye ülkeler

BRICS ülkeleri hangileri? BRICS ülkeleri küresel ekonomi açısından okullarda ders kitaplarına konu olan önemli bir oluşumdur. İşte BRICS ülkeleri!

BRICS ÜLKELERİ HANGİLERİ?

BRICS ülkeleri sırasıyla şöyledir:

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin

Güney Afrika

BRICS ismi bu ülkelerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinin birleşiminden gelmektedir.

TÜRKİYE BRICS İLİŞKİLERİ

Son yıllarda Türkiye'de siyasi çevrelerde BRICS grubuna tam üye olunması gerekliliği sık sık dile getirildi. Özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizi sonrasında son derece gerilen siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin normalleşmeye başlaması ve özellikle 2013 sonrasında son derece gerileyen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri sonucunda BRICS üyeliği konusu daha da önem kazanmaya başladı. Dönemin başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılında BRICS ülkelerinin vereceği projelerden ve fonlardan yararlanmak amacıyla Türkiye'nin ciddiyetle tam üye olma gerekliliğini gözden geçirdiğini dile getirdi.

2024'te Dışişleri Hakan Fidan "BRICS'e üye olmak istiyoruz." açıklanmasını yaptı