Brentford–Liverpool MAÇ ÖZETİ! Liverpool maçı kaç kaç bitti? Brentford–Liverpool maç özeti İZLE! Brentford-Liverpool maç özeti linki!

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Brentford – Liverpool bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Brentford – Liverpool maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Brentford-Liverpool maç özeti! Liverpool maçı kaç kaç bitti? Brentford–Liverpool maç özeti İZLE! Brentford-Liverpool maç özeti linki!

Premier Lig devlerini bir bir avlıyorlar! Liverpool da bozguna uğradı

Liverpool maç özeti! Brentford ve Liverpool bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Brentford – Liverpool maçının sonucu araştırılmaya başlandı. Sporseverler Brentford–Liverpool maç sonucunun izleneceğini araştırıyor. Liverpool maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Liverpool maçı kaç kaç bitti? Brentford–Liverpool maç özeti İZLE! Brentford-Liverpool maç özeti linki! Detaylar haberimizde...

BRENTFORD LİVERPOOL MAÇI ÖZETİ İZLE!

Brentford Liverpool maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

BRENTFORD- LİVERPOOL MAÇ SONUCU!



Liverpool, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışından neredeyse koptu. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Thomas Frank'ın hocalığını yaptığı Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

CHAMBERLAIN YETMEDİ

Brentford'un galibiyet golleri 19'da Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Wiska ve 84'te Bryan Mbeumo'dan geldi. Liverpool'un tek sayısını ise 50'de Chamberlain kaydetti. 28 puanda kalan Liverpool, 42 puanlı lider Arsenal'ın 14 puan gerisine düştü.