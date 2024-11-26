Borsada açığa satış yasağı kalktı mı? Açığa satış yasağı nedir, ne zaman kalkacak?

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BORSADA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI MI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda gazetecilerin açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Yasakla ilgili konuşan Gönül, "Yakında kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda üzerinde çalışıyoruz, tamamlamamız gereken bazı süreçler var. Endekslerle ilgili çalışmalarımızı bitirdikten sonra gerekli açıklamayı yapacağız." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül

"2025'e kalır mı?" sorusuna ise Gönül, "İnşallah kalmaz. Teknik altyapıyı tamamladıktan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." yanıtını verdi.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da bu yönde satış emri verilmesi anlamına gelir. Satış işlemi, ödünç alınan araçlarla tamamlandığında da açığa satış olarak kabul edilir.

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için satış emrinin en başta açığa satış emri olarak girilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen açığa satış işlemleri, Günlük Bülten'de hisse bazında, fiyat seviyeleri, miktarlar ve sözleşme adetleriyle birlikte duyurulur. Genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından tercih edilir.