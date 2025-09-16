Borsacı Nihat Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihat Özçelik neden gözaltına alındı?

Finans piyasalarının dinamik dünyasında pek çok isim ön plana çıkar. Ancak son dönemde Türkiye'nin yatırım ve borsa gündeminde özellikle "Polen Nihat" lakabıyla bilinen Nihat Özçelik'in adı sıkça geçmeye başladı. Borsa manipülasyonu iddiaları ve ardından gelen gözaltı süreciyle kamuoyunun merceğine giren Özçelik, hem bireysel yatırımcıların hem de sektörün yakından tanıdığı bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Borsacı Nihat Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Borsacı Nihat Özçelik neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

BORSACI NİHAT ÖZÇELİK KİMDİR?

1971 yılında Adana'da dünyaya gelen Nihat Özçelik, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Finans sektöründe uzun yıllara yayılan tecrübesiyle özellikle borsa ve hisse senedi piyasalarında uzmanlaşmıştır. Kariyeri boyunca edindiği derin piyasa bilgisi ve başarılı yorumlarıyla yatırımcıların güvenini kazanmıştır.

Sektör içinde "Polen Nihat" olarak anılması, Özçelik'in finans dünyasındaki köklü geçmişine işaret eder. Bu lakap, faaliyet gösterdiği Polen Menkul Değerler adlı yapının adından gelir ve Özçelik'in sektördeki bilinirliğini pekiştirmiştir. Ayrıca, bireysel yatırımcılar arasında oluşturduğu geniş takipçi kitlesi, onun piyasalara dair analizlerini yakından takip etmelerine neden olmaktadır.

Özçelik, sadece bireysel yatırımcılarla değil, aynı zamanda Türkiye'nin önemli yatırım şirketlerinden biri olan Investco Holding'in ortaklarından biri olarak da bilinmektedir. Holding'deki %9,99'luk payı ile şirketin sermaye yapısında önemli bir konumda yer almaktadır. Investco Holding, yenilenebilir enerji, madencilik, kimya ve teknoloji gibi kritik sektörlerde iştirakleri bulunan büyük ve köklü bir yatırım grubudur.

NİHAT ÖZÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Nihat Özçelik, 1971 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Bu yaşına rağmen dinamik ve güncel piyasa gelişmelerine olan hakimiyetiyle genç yatırımcılara da ilham kaynağı olmaktadır. Yılların getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi, Özçelik'in finans piyasalarındaki stratejik yorumlarının temelini oluşturur.

NİHAT ÖZÇELİK NERELİ?

Türkiye finans sektöründe adından sıkça söz ettiren Nihat Özçelik, Adana doğumludur. Güneydoğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden olan Adana, Özçelik'in temel değerlerini ve iş disiplinini şekillendiren bir arka plan oluşturmuştur. Adanalı olması, yerel yatırımcılar arasında kendisine ayrı bir sempati kazandırmıştır.

NİHAT ÖZÇELİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2025 yılının önemli finans skandallarından biri olarak kayıtlara geçen gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kapsamlı soruşturma ile başladı. Borsa İstanbul'da sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine savcılık tarafından çok yönlü bir inceleme başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında Nihat Özçelik de dahil olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı. Özçelik'in, Investco Holding'in ortaklarından biri olması ve söz konusu holdingin faaliyet alanlarındaki sermaye hareketleri, soruşturmanın odak noktalarından biri oldu. Savcılık, elde edilen finansal raporlar ve deliller doğrultusunda "sermaye piyasası araçlarının manipülasyonu" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" şüphesiyle süreci titizlikle yürütüyor.

Bu gözaltı, Türkiye finans piyasalarında şeffaflık ve düzenin sağlanması adına önemli bir adım olarak görülürken, konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özçelik'in durumu ve soruşturmanın seyri, yatırımcılar ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmektedir.