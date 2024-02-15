Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı. Endeks, 41,47 puanlık artışla 9.113,55 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Borsa neden yükseldi? Borsa güne yükselişle mi başladı? Detaylar haberimizde...

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.113,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE Mİ BAŞLADI?