Borsa neden yükseldi? Borsa güne yükselişle mi başladı?
Borsa neden yükseldi? Borsa güne yükselişle mi başladı? Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik merak konusu oldu. Borsa neden yükseldi ve borsa güne yükselişle mi başladı soruları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Borsa'daki bu yükseliş trendinin detaylarına dair bilgiler haberimizde.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı. Endeks, 41,47 puanlık artışla 9.113,55 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Borsa neden yükseldi? Borsa güne yükselişle mi başladı? Detaylar haberimizde...
BORSA NEDEN YÜKSELDİ?
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.113,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE Mİ BAŞLADI?
- Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
- ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karlarının, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendirdiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de risk iştahını desteklediğini dile getirdi.