BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
BİM, 11 Ekim Cuma gününe özel aktüel ürünlerini duyurdu. Haftanın beklenen ürünleri BİM mağazalarında tüketicileri bekliyor. BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu oluyor.
Bim'in aktüel ürünleri, her hafta değişen ve sınırlı stoklarla sunulan özel fırsatlarla doludur. İster evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için, ister yeni bir ürün keşfetmek için, Bim'in sunduğu aktüel ürünleri kaçırmadan takip etmek büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki, Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? Detaylar haberimizde...
BİM'DE HANGİ AKTÜEL ÜRÜNLER VAR?
Kumtel Mini Fırın - 1.575 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 1.975 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 4.175 TL
Thermos Ultralight Termos - 690 TL
Philips Air Fryer - 4.975 TL
Range Lovell Blender Set - 1.275 TL
Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV - 10.495 TL
Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık - 699 TL
Forever Kalp Ledli Masa Lambası - 199 TL
Bebek Mama Sandalyesi - 369 TL
Ana Kucağı - 739 TL
Bebek Aktivite Halısı - 269 TL
Porsiyon Mama Tabağı - 379 TL
Anne Bebek Çantası - 59 TL
Bebek Ayakkabı - 189 TL
2 Katlı Duvar Tipi Düzenleyici - 55 TL
Küçük Boy Hurç - 69 TL
Mini Boy Hurç - 55 TL
Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti - 119 TL
Bebek Küvet Filesi - 46,50 TL
Katlanabilir Bebek Küveti - 399 TL
Katlanabilir Su Kovası - 139 TL