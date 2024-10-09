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BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
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BİM, 11 Ekim Cuma gününe özel aktüel ürünlerini duyurdu. Haftanın beklenen ürünleri BİM mağazalarında tüketicileri bekliyor. BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu oluyor.

Bim'in aktüel ürünleri, her hafta değişen ve sınırlı stoklarla sunulan özel fırsatlarla doludur. İster evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için, ister yeni bir ürün keşfetmek için, Bim'in sunduğu aktüel ürünleri kaçırmadan takip etmek büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki, Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? Detaylar haberimizde...

BİM'DE HANGİ AKTÜEL ÜRÜNLER VAR?

Kumtel Mini Fırın - 1.575 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 1.975 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 4.175 TL

Thermos Ultralight Termos - 690 TL

Philips Air Fryer - 4.975 TL

Range Lovell Blender Set - 1.275 TL

Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV - 10.495 TL

Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık - 699 TL

Forever Kalp Ledli Masa Lambası - 199 TL

Bebek Mama Sandalyesi - 369 TL

Ana Kucağı - 739 TL

Bebek Aktivite Halısı - 269 TL

Porsiyon Mama Tabağı - 379 TL

Anne Bebek Çantası - 59 TL

Bebek Ayakkabı - 189 TL

2 Katlı Duvar Tipi Düzenleyici - 55 TL

Küçük Boy Hurç - 69 TL

Mini Boy Hurç - 55 TL

Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti - 119 TL

Bebek Küvet Filesi - 46,50 TL

Katlanabilir Bebek Küveti - 399 TL

Katlanabilir Su Kovası - 139 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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