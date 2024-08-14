BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM, 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerini müşterilerine sunuyor. BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesi ve fırsatları haberimizde yer alıyor. Katalogda yer alan indirimli ürünlerin listesi merak konusu oldu. BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesinde birçok farklı kategoriden ürünler yer alıyor.
16 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, BİM'de bu Cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var?