BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

6 Eylül 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak ürünler merakla bekleniyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 6 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU