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BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

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BİM, 27-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerini ve haftanın fırsatlarını duyurdu. BİM'de bu hafta hangi ürünlerin satışa sunulacağı merak konusu oldu. BİM, 30 Ağustos tarihli aktüel kataloğunda birbirinden cazip indirimli ürünler sunuyor.

30 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor.Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak ürünler merakla bekleniyor.Peki, 30 Ağustos BİM'de hangi ürünler satılacak?

BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS KATALOĞU

BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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