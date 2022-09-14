Bilal İnci, 29 Eylül 1936 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türk sinema oyuncusu ve yönetmen Bilal İnci'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Bilal İnci kimdir? Bilal İnci torunu kim? Detaylar haberimizde...

BİLAL İNCİ KİMDİR?

Bilal İnci Adana'da doğdu. Bir süre İzmit Lisesinde okudu. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sinemaya ağabeyi sayesinde yöneldi. Bir Türk'e Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmlerde oynadı.

Filmlerinde çoğunlukla gaddar, kötü adam ve zalim rollerinde oynamıştır. Ancak seyirci tarafından yanlış anlaşıldığını düşünerek sektöre bir süre ara verip Almanya'ya gitmiştir. Bu durumu verdiği röportajda şöyle anlatır: Bir gün Nikos Sampson rolünü oynadım. O filmi çektikten sonra sokakta yürümeye yürek isterdi. Ben buna yüreğimi koydum ve oynadım. Film vizyona girdikten sonra Keçiören'den bir mektup geldi. Yazan, ağır küfürler savuruyordu. Bu da yetmemiş gibi doğmamış çocuğuma bile en ağır küfrü ediyordu. Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam dedim."

Son dönemlerinde İzmir'de yaşayan İnci bir dizi çekimi için İstanbul'a gitmişti. Yüksek tansiyon ve şeker hastası olan sanatçı, 15 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucunda öldü. 16 Ekim 2005 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu, yönetmen, senarist Kemal İnci'nin kardeşi, tiyatrocu Perihan Doygun'un eşi, restoran sahibi Murat İnci, Ferhat Kemal İnci, dizi oyuncusu Elif İnci'nin babası; Ayça İnci, Ayçin İnci, Melisa İnci, Bilal Kadir İnci, Murat Mustafa İnci'nin de dedesidir.

BİLAL İNCİ'NİN TORUNU KİM?

Üç Kız Kardeş dizisindeki Sevilay karakterine hayat veren Ayça İnci, Bilal İnci'nin torunudur. Ünlü oyuncu Bilal İnci; Ayça İnci, Ayçin İnci, Melisa İnci, Bilal Kadir İnci, Murat Mustafa İnci'nin dedesidir.