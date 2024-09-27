Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'a 4-0 yenildi. Beşiktaş Tenik DirektörüGiovanni van Bronckhorst maç sornasında önemli açıklamalarda bulundu. Sonuç için üzgün olduğunu belirten Giovanni van Bronckhorst çok kötü oynadıklarını ifade etti. Peki, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maç sonrası ne dedi?

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ BRONCKHORST MAÇ SONRASI NE DEDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz çok kötüydük, onlar da çok iyiydi. Hiç iyi pozisyonumuz olmadı. Çok kötü bir maç oynadık. Ajax'a tehlike yaratamadık." ifadelerini kullandı.

Müsabakada farklı mağlubiyete neden olan hataları tespit edeceklerini aktaran Van Bronckhorst, "Bazı yanlış seçimlerimiz oldu. İstediklerimizi yapamadık. Ajax'a hediye verdik. Ajax, çok pres yaptı. Sol kanatta iyi değildik. Üst üste goller yedik. Orta sahada topları kaybettik. 55. dakikada aslında maç bitmişti. Ajax'a karşılık veremedik. Maç, çok erken bitti. Bunu beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

AJAX- BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Siyah-beyazlı futbol takımı, Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7. maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı