Beşiktaş Eyüpspor MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Heyecanın dorukta olduğu mücadeleyi Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanarak lige galibiyetle başladı. Maçta Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın golleri Beşiktaş'a 3 puanı getirirken, ikas Eyüpspor'un tek golü Mame Thiam'dan geldi. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk golünü penaltıdan attı.

Maçın 17. dakikasında Abraham'ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü'ye yapılan temasın ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlı takımın bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

ABRAHAM GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlı forma altındaki 5. maçında 6. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta ilk golünü atan İngiliz oyuncu, daha sonra UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynanan St. Patrick's maçlarında da gol sevinci yaşadı.

St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Abraham, İstanbul'daki maçta da İrlanda ekibinin filelerini havalandırmayı başarmıştı.

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

EYÜPSPOR'DAN BERABERLİK GOLÜ GELDİ

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yiyen Beşiktaş, Eyüpspor karşısında da kalesini koruyamadı.

4'ü Avrupa olmak üzere 5 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda kalesinde toplam 10 gol gördü ve maç başına ortalama 2 gol yiyerek mücadele etti.

Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşılaşmalarında da rakibinin attığı 3 gole engel olamadı.

SOYUNMA ODASINA YUHALANARAK GİTTİLER

St. Patrick's maçının ilk yarısında yuhalanarak soyunma odasına giden Beşiktaşlı futbolcular, Eyüpspor maçında da protestoyla karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaşlı futbolculara yönelik tepkide bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son bölümlerine doğru teknik direktör Solskjaer'i istifaya davet ederken, maçın hakemi Halil Umut Meler'e de tepki gösterdi.

EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI

Beşiktaş'ta mücadeleye savunmanın solunda başlayan Emirhan Topçu, 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bir pozisyonda Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kenara alındı.

Emirhan'ın yerine oyuna Emrecan Terzi dahil oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 85 Taylan Bulut), Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 70 Emrecan Terzi), Ndidi (Dk. 70 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Rashica (Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari (Dk. 75 Emre Akbaba), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Yalçın Kayan (Dk. 63 Melih Kabasakal), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 56 Seşlar), Draguş, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok)

MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ