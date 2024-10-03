Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak?
Beşiktaş maçı muhtemel 11 belli oldu mu? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında kimler oynayacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçı gündemde araştırılan konulardan. UEFA Avrupa Ligi ilk maçına Ajax deplasmanında çıkan Beşiktaş deplasmanda şok bir mağlubiyet ile aldı ve sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak olan Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Peki muhtemel 11'de kimler var?
Beşiktaş- Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli mi! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? UEFA Avrupa Ligi maçı Beşiktaş- Eintracht Frankfurt arasında, bugün saat 22:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Taraftarlar merakla ilk 11'de kimlerin olduğunu ve maçta kimlerin oynayacağını araştırıyor. İşte Beşiktaş- Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel 11…
BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11
Beşiktaş- Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Eintracht Frankfurt'un ilk 11'i: Santos, Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou, Knauff, Skhiri, Dahoud, Marmoush, Ekitike, Matanovic
BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI
Beşiktaş- Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi 3 Ekim Perşembe saat 22:00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele TRT 1 ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele de İskoç hakem John Beaton yer alacak. Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane, David McGeachie üstlenecek.
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iyi organize olan bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, maça hazır olduklarını ve reaksiyon göstererek puanlar almaya çalışacaklarını söyledi.
EİNTRACHT FRANKFURT AÇIKLAMA
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, özel bir hazırlık yapmadıklarını belirterek, yoğun taraftar baskısına karşı odaklanmaları gerektiğini vurguladı.