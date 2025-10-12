Berke Özer Milli Milli takım kampında şok gelişme: Genç kaleci bir anda ortadan kayboldu! Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici kalecilerden biri olan Berke Özer, A Milli Takım kampında yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme oturdu. Peki, Berke Özer Milli Takımı bıraktı mı? Berke Özer Milli Takım kampından neden ayrıldı? Berke Özer Milli Takım kampından ayrılmasına dair detaylar haberimizde...

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Türk futbolunun genç ve gelecek vadeden kalecilerinden biri olarak görülen Berke Özer, son günlerde milli takımdan ayrılmasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti. A Milli Takım kampında yaşanan ani gelişme, futbolseverleri ve spor kamuoyunu şaşkına çevirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Berke Özer A Milli Takım kampını izin almadan terk etti. Bu olay, sadece bireysel bir karar olmanın ötesinde, milli takım disiplin anlayışı açısından da önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TFF açıklamasında, milli formayı taşımanın bir ayrıcalık ve sorumluluk olduğunun altı çizilirken, bu sorumluluğun ihmal edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu durum üzerine "Berke Özer Milli Takımı bıraktı mı?" sorusu gündeme oturdu. Ancak şu ana kadar Berke Özer'den resmi bir açıklama gelmediği için, bu hareketin kalıcı bir milli takım bırakışı mı yoksa anlık bir tepki mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Futbol kamuoyu, genç kalecinin böyle bir dönemde neden bu kararı aldığına dair detayları merak ediyor.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

Olayın çıkış noktası, Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı hazırlık maçı öncesine dayanıyor. TFF'nin yaptığı bilgilendirmeye göre, Berke Özer bu karşılaşmada maç kadrosuna alınmadı. Bunun üzerine genç kaleci, A Milli Takım kampından, teknik ve idari ekipten izin almadan ayrıldı.

Bu durum federasyon tarafından "takım disiplinine ve birlik ruhuna aykırı" bir davranış olarak değerlendirildi. Açıklamada, "Milli Takım, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür" ifadesine yer verilerek, olayın takım bütünlüğünü zedeleyici yönüne dikkat çekildi.

Berke'nin kampı izinsiz terk etmesi üzerine, yerine RAMS Başakşehir FK kalecisi Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi. TFF, bu değişiklikle birlikte kamuoyuna bir kez daha milli takımın temel ilkeleri olan "disiplin, saygı ve takım ruhu" konularında taviz verilmeyeceğini net bir şekilde duyurdu.

Olay sonrası spor yorumcuları ve eski milli futbolcular, Berke Özer'in davranışını yoğun şekilde eleştirirken, genç oyuncunun duygusal bir tepkiyle hareket ettiği yönünde görüşler de dile getirildi. Ancak bu kararın, oyuncunun kariyeri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ilerleyen dönemde netleşecek.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berke Özer'in A Milli Takım kampında yaşadığı olay sonrası futbolseverlerin aklında bir diğer soru da "Berke Özer hangi takımda oynuyor?" oldu. Genç kaleci, 2025 yılı itibarıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden LOSC Lille forması giyiyor.

Berke, kariyerine Altay altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuş, ardından Belçika'da Westerlo forması giymişti. Gelişimini Avrupa'da sürdürme kararı alan Özer, kısa sürede dikkat çekerek Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lille ile anlaşmaya vardı.

Lille'deki performansıyla teknik direktörlerin dikkatini çeken Berke, bu süreçte A Milli Takım'a da davet edilmeye başladı. Ancak Bulgaristan maçında kadroya alınmaması sonrası yaşanan bu olay, onun milli formadaki geleceği için soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Berke Özer'in, kulübü Lille'deki performansı göz önüne alındığında, hâlâ Türk futbolunun önemli potansiyellerinden biri olarak görülüyor. Ancak bu tür davranışların kariyerinde nasıl bir iz bırakacağı, sadece sahadaki performansına değil, saha dışındaki tutumuna da bağlı olacak.