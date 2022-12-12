TV8 de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş belli oluyor. Berdan Mardini Survivor'a mı katılacak? 2023 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? soruları gündeme geliyor. Merakla beklenen 2023 Survivor programı yarışmacılarıyla gündeme geliyor. Peki, Berdan Mardini Survivor'a mı katılacak? 2023 Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Berdan Mardini Survivor'a mı katılacak? 2023 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? soruları gündeme geliyor.Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısı belli oldu. Berdan Mardini Survivor'a mı katılacak? 2023 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. Berdan Mardini Survivor'a mı katılacak? 2023 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

BERDAN MARDİNİ SURVİVOR'A MI KATILACAK?

Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısı ise uzun zamandır yaptığı sporlarla sık sık adından söz ettiren Berdan Mardini oldu.

2023 SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi. 44 yaşındaki Berdan Mardini, uzun zamandır düzenli spor yaparak sağlıklı besleniyordu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, o anları da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu. Ünlü şarkıcının Survivor'a gideceğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar sık spor yapmanın nedeni belli oldu" yorumu yaptı.