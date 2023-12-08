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Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi?

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Benzine indirim var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıta indirim gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte detaylar...

Son dönemde artan benzin fiyatlarına ilişkin indirim beklentisi gündemde. Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Bu durum, benzin fiyatlarının gelecekte ne yönde değişeceği merak konusu oldu. Peki, Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Detaylar haberimizde....

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarının son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorinin litresi bu gece yarısı 88 kuruş daha ucuzlayacak. İndirimin ardından motorin İstanbul'da 35 lira seviyelerine gerileyecek.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 29 kuruşa düşecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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