Bendeniz - Ya Sen Ya Hiç sözleri! 'Ya Sen Ya Hiç' şarkı sözleri nelerdir?

Bendeniz'in şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Bendeniz'in en beğenilen parçalarından olan Ya Sen Ya Hiç şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Bendeniz - Ya Sen Ya Hiç şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Bendeniz - Ya Sen Ya Hiç şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENDENİZ - YA SEN YA HİÇ ŞARKI SÖZLERİ

Sus, soru sorma

Sarıl yalnızca, susadım sana

Sus, utanıyorum itiraflardan

Ama mecburum sana

Sus, beni yorma

Olmadı işte, sen olmayınca

Sus, benle oynama

Söylemek çok zor ama mecburum sana

Neden Tanrım?

Bu yürek sana yanar

İstersen deli de

Ya sen ya hiç işte o kadar

Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım

Ya sen ya hiç, beni anla canım

Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım

Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım

Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım

Vazgeçmem senden öyle inatçıyım

Sus, beni yorma

Olmadı işte, sen olmayınca

Sus, benle oynama

Söylemek çok zor ama mecburum sana

Neden Tanrım?

Bu yürek sana yanar

İstersen deli de

Ya sen ya hiç işte o kadar

Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım

Ya sen ya hiç, beni anla canım

Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım

Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım

Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım

Vazgeçmem senden öyle inatçıyım

Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım

Ya sen ya hiç, beni anla canım

Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım

Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım

Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım

Vazgeçmem senden öyle inatçıyım