Bendeniz - Ya Sen Ya Hiç sözleri! 'Ya Sen Ya Hiç' şarkı sözleri nelerdir?
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Bendeniz'in şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Bendeniz'in en beğenilen parçalarından olan Ya Sen Ya Hiç şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Bendeniz - Ya Sen Ya Hiç şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Bendeniz - Ya Sen Ya Hiç şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BENDENİZ - YA SEN YA HİÇ ŞARKI SÖZLERİ
Sus, soru sorma
Sarıl yalnızca, susadım sana
Sus, utanıyorum itiraflardan
Ama mecburum sana
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım