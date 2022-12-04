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Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. yeni sezon hangi platformda? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanacak?

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Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. yeni sezon hangi platformda? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanacak?

Yayınlandığı tarihten itibaren birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran ve izleyicileri tarafından yoğun ilgi gören dizinin yeni serisi olan Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanacak? Sorusu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. yeni sezon hangi platformda? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanacak?

Sevilen dizinin yeni serisinin hangi platformda yayınlanacağını merak eden izleyiciler, Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanıyor? Sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde Behzat Ç. yeni sezon hangi platformda? Sorusunu araştırıyor. Peki, Behzat Ç. yeni sezon nerede yayınlanıyor? Behzat Ç. yeni sezon hangi platformda? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanacak?

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NEREDE YAYINLANIYOR?

Sevilen dizinin yeni sezonu 06 Aralık tarihinde BluTV platformu üzerinde izleyicileri ile buluşacak. Dizinin yayınlanacağı tarihin 0 ve 6 rakamlarından oluşmasının da Ankara'nın plaka kodu olduğunu düşünülüyor.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Dizinin 4. ve son sezonu Blu Tv ekranlarında yayınlanmıştı. Yeni bir hikayeyi ele alacak olan dizi, 6 Aralık Salı günü izleyicileri ile Blu Tv ekranlarında buluşacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Behzat Ç. Dizi Gündem Haberler

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