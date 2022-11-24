Baz puan ne demek? 100 Baz puan ne? 200 Baz puan ne demek?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiz kararları hakkında piyasalarda araştırmalar yapılıyor. Peki, Baz puan indirimi ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Peki,.100 Baz puan ne demek? 200 baz puan anlamı ne? Baz puan kullanmanın faydaları ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

100 baz puan faiz indirimi ne demek? Merkez Bankası uzun bir sürenin ardından faiz karaları sonrası vatandaşlar 100 baz puan teriminin anlamını merak etmeye başlamıştır. Peki, Baz puan indirimi nedir? 100 Baz puan indirimi ne demektir? Baz puan indirimi ne anlama gelir? Baz puan nedir?

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

100 BAZ PUAN NEDİR?

Baz Puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. 'bp', uluslararası piyasalarda 'bps' kısaltması ile de kullanılır. Merkez Bankası verilerine göre baz puan virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Örneğin faiz oranının %4,25'den %5,75'e yükseldiği bir durumda 150 baz puanlık artış söz konusudur. Bir diğer örnekle faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur.

Yani 100 baz puanlık bir değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir. Örnek olarak faizin yüzde 20'den yüzde 18'e düşmesi 200 baz puanlık bir düşüş anlamına gelir.

BAZ PUAN KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Baz puan kullanımının başlıca üç ana faydası vardır. Bunları, netlik kazandırmak ve kavram karmaşasını engellemek, büyük miktarlardaki değişimleri saptamak ve getiri farklarını kolayca ifade etmek olarak özetleyebiliriz**.

Bir ekonomi haberindeki %10 olan güncel faizlerin %1 düşmesi, iki farklı anlam içerebilir. İlk akla gelen faiz oranlarının %10'dan %9'a düştüğü olsa da aynı ifade %10'un %1'ini de ifade edebilir. Böylelikle okurun aklında yeni faiz oranlarının %9 mu yoksa %9.9 mu olduğu sorusu gelebilir. Faiz oranlarının 100 baz puan düştüğünün belirtilmesi ise bu karışıklığı ortadan kaldırır ve yeni faiz oranın %9 olduğu kesinleşir.

Diğer bir ana kullanımı ise büyük bakiyeler için uygulanan faiz oranlarındaki %1'lik değişimlerin geri ödemelerde yarattığı devasa etkidir. Örneğin; 10 Milyar USD'lik bir kredi için faiz oranları yüzdesel değil daha düşük birimlerde pazarlık edilir. Bu türden bir kredinin %1'lik faiz ödemesi 100 Milyon USD'dir. Bu yüzden faiz oranında alınacak her bir baz puanlık indirim, geri ödeme konusunda 1 Milyon USD'lik tasarruf sağlayacaktır.

Diğer bir kullanımı ise iki farklı yatırım aracının getirileri arasında hızlıca karşılaştırma yapabilme imkanı tanımasıdır. Örneğin; 3 yıllık Hazine Tahvili ile 5 yıllık diğer bir Hazine Tahvilinin getiri oranları birbirlerine yakın olsa da aralarında %1'e yakın veya daha küçük farklar olacaktır. Bu farkları yüzde (%) üzerinden ifade etmek yerine hem normal yatırımcı hem de finans profesyonelleri için oranlar baz puan üzerinden daha net anlatılır.