Bayburt milletvekili sayısı kaç? Bayburt milletvekilleri kim? 28. Dönem Bayburt AK Parti, MHP, CHP milletvekili listesi!

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bayburt milletvekili listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bayburt milletvekilleri kimler? Bayburt seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

Bayburt milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bayburt milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

BAYBURT MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ?

Bayburt'tan TBMM'ye 1 milletvekili girmiştir.

BAYBURT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Orhan Ateş