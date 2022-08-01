Başkent Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Başkent Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Başkent Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))

Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Sigortacılık (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Sigortacılık (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) )

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) )

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)(Ticari Bilimler Fakültesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Vizyon: Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

Misyon: Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.