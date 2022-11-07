UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in rakipleri merak ediliyor. Avrupa Konferans Ligi'nde kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibini merak ediyor. Arama motorlarında Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu aratılıyor. Peki, Başakşehir'in rakibi kim oldu? Başakşehir kiminle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim? İşte detaylar...

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu gündemde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in rakipleri merak ediliyor. Arama motorlarında Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusu aratılıyor. Peki, Başakşehir'in rakibi kim oldu? Başakşehir kiminle eşleşti? Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim? İşte merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan 2. olan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmesinde turu atlayan takımlar ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi 24 Şubat Cuma günü belli olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise şöyle;

AEK Larnaca

Sheriff

Bodo Glimt

Ludogorets

Lazio

Karabağ

Braga

Trabzonspor

Fiorentina

Dnipro

Gent

Anderlecht

Cluj

Lech Poznan

Partizan

Basel