Barcelona - Real Sociedad maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Barcelona - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

28 Eylül 2025 tarihinde LaLiga kapsamında oynanan Barcelona - Real Sociedad karşılaşması, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Barcelona - Real Sociedad maç özeti ve gollerini izlemek için haberimizin devamını okuyun!

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Barcelona 2 - 1 Real Sociedad

Real Sociedad ilk golü bulan taraf olurken, Barcelona ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi ve üç puanı hanesine yazdırdı.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Alvaro Odriozola (Real Sociedad)

Jules Koundé (Barcelona)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Maçta ilk golü atan Real Sociedad'a karşı Barcelona, Koundé'nin golüyle eşitliği sağladı. Ardından Lewandowski'nin klas vuruşuyla galibiyet golü geldi.

Barcelona - Real Sociedad maç özeti ve golleri izle!

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Barcelona, maç boyunca oyunun hakimi konumundaydı. Topa sahip olma oranı, şut sayısı ve hücum etkinliği açısından rakibine net bir üstünlük kurdu. Real Sociedad ise ilk yarıda dirençli bir performans sergilese de ikinci yarıda geri çekilmek zorunda kaldı.

İki takımın da tempolu futbolu, karşılaşmayı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Maç boyunca önemli pozisyonlar ve bireysel performanslar dikkat çekti.