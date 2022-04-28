Barbaroslar son bölüm izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full HD izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle!

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izlemek için BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29. BÖLÜM İZLE!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm izlemek için BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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