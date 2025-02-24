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BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?
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Bankacılık işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, güncel banka çalışma saatlerini merak ediyor. Özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi işlemler için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların mesai saatleri önem taşıyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor, öğle arası kaçta? İşte, merak edilen detaylar…

Bankacılık işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 24 Şubat 2025 itibarıyla bankaların güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle arası molalarını öğrenmek istiyor. Peki, Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?İşte detaylar…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genel olarak, Türkiye'deki bankalar hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası molası 12:30-13:30 saatleri arasındadır. Ancak, bazı bankaların şubeleri ve bulundukları lokasyonlara göre çalışma saatlerinde farklılıklar olabilir. Özellikle alışveriş merkezleri veya havaalanlarında bulunan şubeler, hafta sonları da hizmet verebilmektedir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?Bankaların çalışma saatleri

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?İş Bankası şubeleri öğle arası

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?Yapı Kredi müşteri

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?QNB Finansbank çalışma saatleri

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 24 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?Akbank şubeleri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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