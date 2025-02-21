BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 21 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?
Bankacılık işlemleri için şubeye gitmek isteyen vatandaşlar; özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların güncel mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor, öğle arası kaçta? İşte, merak edilen detaylar…
Bankacılık işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 21 Şubat 2025 itibarıyla bankaların güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle arası molalarını öğrenmek istiyor. Peki, Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?İşte detaylar…
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye'deki bankaların büyük bir bölümü, hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 17.00'de kapanıyor. Bankalar, 12.30 - 13.30 saatleri arasında öğle tatili nedeniyle hizmete ara veriyor. Ancak bazı bankaların bu saatlerde şube içi düzenlemeleri farklılık gösterebilir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.