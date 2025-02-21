BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 21 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?

Bankacılık işlemlerini şubeler aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 21 Şubat 2025 itibarıyla bankaların güncel çalışma saatlerini merak ediyor. Maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle arası molalarını öğrenmek istiyor. Peki, Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?İşte detaylar…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'deki bankaların büyük bir bölümü, hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 17.00'de kapanıyor. Bankalar, 12.30 - 13.30 saatleri arasında öğle tatili nedeniyle hizmete ara veriyor. Ancak bazı bankaların bu saatlerde şube içi düzenlemeleri farklılık gösterebilir.

Ziraat Bankası şubeleri

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

İş Bankası çalışma saatleri

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

Halkbank kaçta kapanıyor

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Finansbank

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

Bankaların çalışma saatleri