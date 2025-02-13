BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 13 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası kaçta?

Bankacılık işlemleri için şubeye gitmek isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini sıklıkla araştırıyor. Özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların güncel mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar hizmet veriyor? Öğle arası saatleri nedir? İşte, bankaların çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların büyük bir bölümü, hafta içi her gün 09.00'da hizmet vermeye başlıyor. Bankalar, öğle arası 12.30 - 13.30 saatleri arasında hizmete ara veriyor ve öğleden sonra tekrar açılıyor. Mesai saatleri 17.00'de sona eriyor.

Ancak öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar 12.30 - 13.30 arasında öğle tatiline girerken, diğerleri bu saatlerde sınırlı personel ile hizmet vermeyi sürdürebilir.

Ziraat Bankası şubeleri öğle arası

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

İş Bankası şubeleri kaçta açılıyor

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

Yapı Kredi şubeleri

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

QNB Finansbank çalışma saatleri