BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 13 ŞUBAT! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası kaçta?
Bankacılık işlemlerini şubeden yapmak isteyen vatandaşlar, "Bankalar saat kaçta açılıyor?", "Şubeler kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale işlemleri için zaman kaybetmek istemeyenler, güncel banka mesai saatlerini öğrenmek istiyor. 13 Şubat 2025 itibarıyla bankalar kaçta hizmete başlıyor, öğle arası saatleri nedir? İşte, detaylar…
Bankacılık işlemleri için şubeye gitmek isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini sıklıkla araştırıyor. Özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların güncel mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar hizmet veriyor? Öğle arası saatleri nedir? İşte, bankaların çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar…
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların büyük bir bölümü, hafta içi her gün 09.00'da hizmet vermeye başlıyor. Bankalar, öğle arası 12.30 - 13.30 saatleri arasında hizmete ara veriyor ve öğleden sonra tekrar açılıyor. Mesai saatleri 17.00'de sona eriyor.
Ancak öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar 12.30 - 13.30 arasında öğle tatiline girerken, diğerleri bu saatlerde sınırlı personel ile hizmet vermeyi sürdürebilir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.