Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği transfer haberlerinden biri olan transferin detayları ise merak edildi. Peki, Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Balotelli Galatasaray'a gelecek mi? Balotelli hangi takımda?

Balotelli, Türkiye'ye dönüyor! Hem de bu kez Süper Lig devinin formasını giyecek

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için İtalyan basını, Mario Balotelli iddiasında bulundu. Arama motorlarında ise Balotelli'nin Galatasaray'a gelip gelmeyeceği araştırıldı. Peki, Balotelli Galatasaray'a mı geliyor? Balotelli Galatasaray'a gelecek mi? Balotelli hangi takımda? İşte detaylar...

BALOTELLİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İsviçre'den ayrılmak isteyen futbolcuyu sarı-kırmızılıların, Bafetimbi Gomis'in yerine transfer edebileceği konuşuluyor. Calciostyle'ın haberine göre, Galatasaray, Sion'dan ayrılmak isteyen Mario Balotelli'ye talip oldu. Sarı-kırmızılıların bu transferi takımdan ayrılması gündemde olan Bafetimbi Gomis'in yerine düşündüğü belirtildi.

Manchester City, Milan ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Mario Balotelli, Süper Lig'de de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi Şimşekler'de 35 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü, 19 gol attı.