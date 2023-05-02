Bakan Soylu Türk Musevi Cemaati ile bir araya geldiİSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Musevi Cemaati ile bir araya geldi.

Bakan Soylu Türk Musevi Cemaati ile bir araya geldi

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Musevi Cemaati ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Hahambaşı Vekili Rav Yevda Leon Adoni ve Musevi Cemaati Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, Sarıyer Maslak'ta bulunan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, burada Hahambaşı Vekili Rav Yevda Leon Adoni ve Musevi Cemaati Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeye ayrıca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun da katıldı. Cemaat üyeleriyle yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.