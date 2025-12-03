Bakan Ersoy: 'Türkiye, Turizmde Lig Atladı; Artık Model Ülkeyiz'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu Sohbetleri" buluşmasında turizmde yeni vizyonu, dizi–film sektörüne teşvik modelini, arkeoloji hamlesini ve Kültür Yolu Festivalleri'nin küresel ölçekteki hedeflerini anlattı. "Türkiye artık örnek gösterilen bir ülke" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerle bir araya gelerek turizm, kültür, dizi sektörü ve arkeoloji alanındaki çalışmalar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Ersoy, toplantıda Türkiye'nin son altı yılda turizmde tarihi bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Türkiye turizmde lig atladı. Artık rakip değil, örnek gösterilen ülkeyiz" dedi.





"Turizmde 50 yılda yapılmayan dönüşümü 6 yılda gerçekleştirdik"

Bakan Ersoy, göreve geldikleri dönemde turizmde dağınık bir yapı olduğunu, tanıtım bütçelerinin kurumlar arasında koordinasyon olmadan gerçekleştirildiğini söyledi. Bu dağınıklığı gidermek için Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulduğunu hatırlattı.

"30 Aralık 2018'de TGA'yı kurduk. Bugün 200 ülkeye tanıtım yapıyoruz. Eskiden herkes ayrı telden çalardı; artık tek merkezden, tek stratejiyle ilerliyoruz."

Ersoy, yeni yapının Türkiye'yi dünyanın en güçlü turizm tanıtım ağlarından birine dönüştürdüğünü belirterek, hedefin "çok turist" değil, yüksek gelir grupları olduğunu vurguladı.





"Kişi başı gecelik gelir 130 dolar olacak"

Türkiye'nin ucuz destinasyon algısını değiştirdiklerini belirten Ersoy, turizmde nitelikli segmente yöneldiklerini ifade etti:

"Kişi başı gecelik gelir hedefimiz 130 dolar. Bu hedef turist sayısıyla değil, doğru kitleye ulaşmakla mümkün."

İstanbul'un 330'dan fazla noktaya direkt uçuş sağlayan havacılık kapasitesinin de Türkiye'yi küresel turizmin merkezlerinden biri hâline getirdiğini söyledi.

"Papa'nın ziyareti Türkiye için pozitif katkı sağladı"

Papa'nın Türkiye ziyaretiyle ilgilenen Ersoy, sürecin olumlu geçtiğini söyledi:

"Papa'nın verdiği mesajlar, Türkiye'nin barış diplomasisi yaklaşımıyla örtüştü. Ziyaretin başka boyutlara çekilmesini doğru bulmuyorum."





Dizi–film sektörüne yeni teşvik modeli: "Artık ölçülebilir katkı istiyoruz"

Türkiye'nin global dizi pazarında güçlü bir aktör hâline geldiğini belirten Ersoy, yeni bir teşvik modelinin devreye gireceğini açıkladı:

"Netflix'in en çok izlenen 10 yapımından dördü Türkiye'den. Ancak teşvikler artık ölçülebilir katkı üzerinden işleyecek. Turizme, kültürel tanıtıma ve ekonomik etkiye katkısı olmayan projelere destek verilmeyecek."

Bu modelle hem içerik kalitesinin hem de çekim yapılan destinasyonların turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.





Kültür Yolu Festivalleri: 2028'de tüm Türkiye

Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin Türkiye'nin uluslararası kültür markası hâline geldiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Bugün festival ağı 16 ilde uygulanıyor. 2025'te 70 il, 2028'de 81 ilin tamamı kapsama alınacak. Dünyanın en büyük kültür festival ağını oluşturuyoruz. 50 binden fazla sanatçı sahne aldı."





Arkeoloji ve müzecilik yatırımları

Toplantının en kapsamlı başlıklarından biri arkeoloji oldu. Ersoy, Türkiye'de kazı ve restorasyon çalışmalarının altın çağını yaşadığını söyledi:

"750'den fazla arkeolog ve uzman sahada görev yapıyor. Kazılar 12 aya çıkarıldı. Dijital raporlama sistemi kuruldu. Taş Tepeler, Göbeklitepe, Perge, Efes ve Laodikya gibi alanlarda dünya ölçeğinde projeler yürütülüyor. Türkiye önümüzdeki 10 yılda arkeoloji literatürüne yön verecek."

Turizm meslek yasası yolda

Turizm çalışanlarına yönelik meslek yasasında sona yaklaşıldığını belirten Ersoy: "Bu yasa turizmin kalite standardını kalıcı hâle getirecek. Çok yakında paylaşacağız."

Genel değerlendirmede Türkiye'nin turizm, kültür ve tanıtımda yeni bir aşamaya geçtiğini söyleyen Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye artık sadece hedef ülke değil; örnek gösterilen ve kendi modelini ihraç eden bir ülke. Bu dönüşümü kalıcı kılmak için çalışıyoruz."