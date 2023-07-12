Baba Ganoush tarifi! Masterchef Baba Ganoush (Babagannuş) nasıl yapılır? Baba Ganoush için gerekli malzemeler nelerdir? Baba Ganoush hangi ülkeye ait?

Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Baba Ganoush yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Baba Ganoush nasıl yapılır? Baba Ganoush yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Baba Ganoush yemeği tarifi! Baba Ganoush nasıl yapılır? Baba Ganoush yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Baba Ganoush tarifi oldu. Peki en güzel Baba Ganoush yemek tarifi nasıldır? Baba Ganoush yemeği nasıl yapılır? Baba Ganoush için gerekli malzemeler nelerdir? Baba Ganoush tarifi! Baba Ganoush nedir, ne demek? Masterchef Baba Ganoush nasıl yapılır? Baba Ganoush hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Baba Ganoush hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

BABA GANAOUSH NEDİR, NE DEMEK? BABA GANOUSH YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Babagannuş veya Abugannuş Levant mutfağına özgü soğuk meze. Patlıcanlar, domatesler ve biberler kömür ateşinde közlenip iyice piştikten sonra kabukları soyulur. Havan eliyle ezilerek püre haline getirilir ve iyice karıştırılır. Sarımsaklar dövülerek püreye katılır. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz karıştırılarak soğuk servis yapılır.

BABA GANAOUSH İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Baba ganoush, Orta Doğu mutfağına ait lezzetli bir mezdir ve patlıcan kullanılarak yapılır. İşte basit bir baba ganoush tarifi:

2 büyük boy patlıcan

2 diş sarımsak, ezilmiş

3 yemek kaşığı tahin (susam ezmesi)

3 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (tatmak için)

Taze kişniş veya maydanoz (süslemek için)

BABA GANAOUSH NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye (400 Fahrenheit) ayarlayın. Patlıcanları alüminyum folyo veya yağlı kağıt ile kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin. Patlıcanların kabuklarını birkaç yerinden çatal yardımıyla delin. Bu, patlıcanların fırında pişerken patlamasını engeller.

Patlıcanları önceden ısınmış fırına yerleştirin ve yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Patlıcanlar tamamen yumuşak olana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve biraz soğumaya bırakın.

Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve içindeki yumuşak etli kısmı bir kaseye alın. Kabuklarını tamamen temizlemek için bir bıçak yardımıyla kazıyabilirsiniz.

Ezilmiş sarımsak, tahin, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile patlıcanları birleştirin. Bir çatalla veya mutfak robotunda malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Baba ganoush'u bir servis tabağına aktarın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve taze kişniş veya maydanoz yapraklarıyla süsleyin.

Baba ganoush, pita ekmeği, lavash veya sebzelerle servis yapılabilir. Afiyet olsun!

Not: Bazı tariflerde baba ganoush'a rendelenmiş susam (tahin) yerine toz halinde kullanılabilir. Ayrıca, tarife kişisel tercihinize göre baharatlar veya diğer malzemeler ekleyebilirsiniz.