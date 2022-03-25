Aziz son bölüm izle! Show TV Aziz 19. bölüm full HD izle! Aziz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölümde neler olacak?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilruba'nın Aziz'in başucunda "Bir kere gittin bıraktın beni, bir daha gitme…" dediği tanıtımda Dilruba'nın sözlerini duyan Adem şoke oluyor. Öfkesine hakim olmakta zorlanan Adem, Dilruba'ya Aziz'in öleceğini söylerken ikili arasındaki gerilim giderek artıyor. Efnan'ın "Başka çarem kalmadı Aziz, affet beni" sözlerinin sebebi merak konusu olurken Pierre'in evine gittiği anlar dikkat çekiyor.

AZİZ SON BÖLÜM İZLE!



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AZİZ 19. BÖLÜM İZLE

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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