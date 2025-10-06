Ayşen Esen kimdir? İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen kaç yaşında, nereli?

Ayşen Esen kimdir? Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ayşen Esen, İstanbul Altın Rafinerisi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektörde önemli bir konuma sahip. Kariyeri, liderlik yetenekleri ve sektöre katkılarıyla dikkat çeken Esen hakkında "Kaç yaşında?", "Nereli?" gibi sorular merak ediliyor. Ayşen Esen ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AYŞEN ESEN KİMDİR?

Ayşen Esen, Türkiye iş dünyasının saygın ve deneyimli yöneticilerinden biridir. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Esen, kariyerine mühendislik alanında başlamış, ancak kısa sürede dış ticaret ve sanayi sektörlerine yönelmiştir.

35 yılı aşkın süredir çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Esen, genel müdürlükten CEO'luğa kadar birçok kritik pozisyonda bulunmuştur. Özellikle dış ticaret alanında önemli başarılar elde etmiş ve yıllık milyon dolarlık iş hacimleri yönetmiştir. Ayrıca CRM danışmanlığı gibi yenilikçi alanlarda da öncü olmuştur. Şu anda İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su olarak liderlik yapmaktadır ve bu alandaki deneyimiyle dikkat çekmektedir.

AYŞEN ESEN KAÇ YAŞINDA?

Ayşen Esen'in tam doğum yılı ve yaşı kamuya açık kaynaklarda net olarak bulunmamaktadır. Ancak, 35 yılı aşkın süredir aktif bir iş hayatı olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu göz önüne alındığında, muhtemelen 60'lı yaşların başında olduğu tahmin edilmektedir.

AYŞEN ESEN NERELİ?

Ayşen Esen'in doğum yeri veya memleketi hakkında kamuya açık kaynaklarda spesifik bilgi bulunmamaktadır. Ancak, kariyerine Türkiye'de başlayıp, Türkiye'de çeşitli sektörlerde önemli roller üstlendiği bilinmektedir.

AYŞEN ESEN KARİYERİ

Ayşen Esen, profesyonel kariyerine devlet lisesinden aldığı eğitimle başladı ve özel ders veya ayrıcalık olmadan kendi yetenekleri ve azmiyle yükseldi. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Esen, mühendislik alanında kısa süre çalıştıktan sonra dış ticaret ve sanayi sektörlerine yöneldi.

İş hayatının ilk yıllarında ithalat, ihracat ve counter trade gibi dış ticaret faaliyetlerinde bulundu. Bu dönemde, yıllık 300-400 milyon dolara varan dış ticaret hacmi yöneterek önemli deneyimler kazandı. Kendi ifadesiyle, "Dış ticareti Merkez Bankası'na girip akreditif açacak kadar ICC 400'ü en iyi bilen 100 kişiden biri" oldu.

Sonraki yıllarda ağırlıklı olarak sanayi şirketlerinde satış ve pazarlama yöneticiliği, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Türkiye'nin kriz yıllarında kendi işini yöneterek stratejik planlama, pazarlama ve danışmanlık hizmetleri verdi. CRM kavramı henüz Türkiye'de yaygınlaşmamışken bu alanda öncü oldu ve uluslararası "Direct Marketing Network ve Dernekleri"nin Türkiye'deki ilk ve tek üyesi olarak projeler geliştirdi.

2002 yılından itibaren profesyonel yöneticilik kariyerine dönerek, Işıklar Holding, Sistem Grubu, Mazhar Zorlu Holding ve CNR Holding gibi büyük ölçekli sanayi ve hizmet gruplarında genel müdür, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu şirketlerde 50-250 milyon dolar arasında ciro ve 50-2000 personel yönetimi gerçekleştirdi.

Özellikle Işıklar Holding'in İstanbul Yaklaşımına entegrasyonu, kriz yönetimi, finansal ve kurumsal yapılandırma, yatırım planlama gibi kritik süreçlerde önemli başarılar elde etti. Bu deneyimler ona "yaşanmadan kazanılamayacak" düzeyde finansal ve yönetsel bilgi birikimi sağladı.

Günümüzde ise İstanbul Altın Rafinerisi'nin CEO'su olarak görev yapmakta ve iş dünyasındaki liderlik vasıflarını sürdürmektedir.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ SAHİBİ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 23 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor ve şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında ileri sürülen suçlamalar arasında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Nitelikli dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlerine muhalefet

4749 sayılı Kanuna muhalefet

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet

yer alıyor.

Operasyon, İstanbul genelinde 24 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Yetkililer, şirketin hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığını öne sürdü.