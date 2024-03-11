Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı ise Ayşegül Sevinmiş. Ayşegül Sevinmiş kimdir? Ayşegül Sevinmiş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYŞEGÜL SEVİNMİŞ KİMDİR?

Eğitimci olduğu bilinen Ayşegül Sevinmiş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan adayıdır.