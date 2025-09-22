Aykut Kocaman kimdir? Aykut Kocaman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Aykut Kocaman, yeniden spor kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Kocaman hakkında "Aykut Kocaman kimdir?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Aykut kocaman ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AYKUT KOCAMAN KİMDİR?

Aykut Kocaman, Türk futbolunun hem sahada hem de kulüp yönetiminde önemli izler bırakmış, çok yönlü bir spor adamıdır. 4 Mayıs 1965'te Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ve jimnastikle geliştirdiği fiziksel becerileri, ileride sahada onu diğerlerinden ayıran özelliklerinden biri haline geldi.

Futbolculuk kariyerinde, özellikle Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Golcülüğü, estetik oyun tarzı ve iki ayağını da ustalıkla kullanabilmesiyle tanınan Kocaman; yalnızca bir oyuncu değil, bir futbol aklı olarak da ön plana çıkmıştır.

2003'te aktif futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından, teknik direktörlük kariyeriyle de başarılar kazanmıştır. Aykut Kocaman, Türk futboluna hem sahada attığı gollerle hem de kenar yönetiminde getirdiği disiplinli ve sistemli anlayışıyla damga vuran bir isimdir.

AYKUT KOCAMAN KAÇ YAŞINDA?

Aykut Kocaman, 4 Mayıs 1965 doğumludur ve 2025 yılı itibariyle 60 yaşındadır. 1980'li yılların sonunda yıldızı parlayan Kocaman, hem futbolculuk hem teknik direktörlük kariyerinde onlarca yıla yayılan deneyimiyle Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olmayı sürdürmektedir.

AYKUT KOCAMAN NERELİ?

Aykut Kocaman, Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sakarya'nın sporcu yetiştirme konusundaki köklü geçmişine önemli katkılarda bulunan Kocaman, futbola ilk adımını da burada atmış; bölgenin amatör kulüplerinden Altınmızrak'ta futbolculuk potansiyelini göstermeye başlamıştır.

AYKUT KOCAMAN KARİYERİ

Aykut Kocaman'ın kariyeri, Türk futbolunun en parlak başarı hikâyelerinden biridir. Futbolculuk serüveni 1984 yılında Sakaryaspor'da başladı. 4 yıl içinde 206 maçta 99 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 1988'de transfer olduğu Fenerbahçe'de adeta efsaneleşti. Sarı-lacivertli forma altında 252 maçta 176 golle takımın vazgeçilmez yıldızı oldu ve üç kez gol kralı unvanını elde etti. İstanbulspor'da geçirdiği dört sezonun ardından toplamda 200 gol barajını geçerek lig tarihine geçti.

Milli takım formasıyla da görev alan Kocaman, Türkiye adına 15 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor'da başladı. Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor gibi takımlarda çalıştıktan sonra Fenerbahçe'ye sportif direktör olarak döndü ve kısa sürede teknik direktörlük görevine terfi etti.

Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşadı; takımı zor bir dönemden alarak yeniden zirveye taşıdı. 2014 yılında Konyaspor'un başına geçen Kocaman, burada da tarih yazdı. Takımı ilk kez Avrupa kupalarına taşıdı ve 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandırarak Konya'ya ilk büyük kupayı getirdi. 2017'de yeniden Fenerbahçe ile anlaştı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca hem sistematik futbol anlayışıyla hem de genç yeteneklere verdiği önemle bilinen Kocaman, Özer Hurmacı gibi isimlerin futbol sahnesine çıkmasında etkili oldu. Disiplinli yönetim tarzı, kontrollü oyun felsefesi ve sakin liderliğiyle Türk futbolunun en karakteristik teknik adamlarından biri olarak tanınır.