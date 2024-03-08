Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYHAN UZUNYAYLA KİMDİR?

Ayhan Uzunyayla, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.