Aydın Posta Kodu kaç? Aydın ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Aydın'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Aydın Posta Kodu kaç? Aydın ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Aydın'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Aydın ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Aydın) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Aydın ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Aydın'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
AYDIN'IN POSTA KODU KAÇTIR?
Aydın'ın posta kodu 09000 'dır. Aydın'ın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Aydın posta kodu : 09000
AYDIN VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Bozdoğan plaka kodu : 09760
- Buharkent(çubukdağı) plaka kodu : 09670
- Çine plaka kodu : 09520
- Didim(yenihisar) plaka kodu : 09295
- Efeler plaka kodu : 09100
- Germencik plaka kodu : 09700
- İncirliova plaka kodu : 09610
- Karacasu plaka kodu : 09380
- Karpuzlu plaka kodu : 09540
- Koçarlı plaka kodu : 09970
- Köşk plaka kodu : 09570
- Kuşadası plaka kodu : 09430
- Kuyucak plaka kodu : 09935
- Nazilli plaka kodu : 09800
- Söke plaka kodu : 09220
- Sultanhisar plaka kodu : 09650
- Yenipazar plaka kodu : 09350