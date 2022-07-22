Avcı Kebabı tarifi! 22 Temmuz Masterchef Avcı Kebabı nasıl yapılır? Avcı Kebabı yemek tarifi! Avcı Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Avcı Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Avcı Kebabı yemek tarifi nasıldır? Avcı Kebabı yemeği nasıl yapılır? Avcı Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?

AVCI KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köfte harcı için gerekli malzemeler:

300 gr kıyma

1 tatlı kaşığı köfte baharatı

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı galeta unu

1 orta boy soğan rendesi

Sebzeler için gerekenler:

2 adet yeşil biber

2 adet kapya kırmızı biber

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

10 tane arpacık soğan

Sosu İçin gerekenler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı domates sosu

1 buçuk su bardağı sıcak su (300ml)

1 çay kaşığı pul biber

1 dolu çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

AVCI KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak köfte malzemelerini bir kaba alıp güzelce yoğuruyoruz. Ardından köfteleri misket şeklinde yapıp kenara atıyoruz. Sonra patatesleri küp şeklinde doğruyoruz. Ardından patates, havuç, biber vb. tüm sebzeleri yağ koyduğumuz tavada kızartıyoruz. Köfteleri hafifce kızartıyoruz. Arpacık soğanı da soteliyoruz. En son yemeğin sosu için salçamızı ve diğer malzemeleri bir sos tenceresine alalım. Sıcak suyuda ilave edip 2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alalım.

Ardından fırın kabına kızarttığımız tüm malzemeleri diziyoruz. İçerisinde bir kase konserve bezelyeyi ekliyoruz. En sonunda ise sosu üzerine döküp 180 derece fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika pişirdikten sonra yemeğimiz hazır. Afiyet olsun...